Глава Минфина Украины призвал ЕС конфисковать российские активы

Министр финансов Украины Сергей Марченко призвал европейских союзников конфисковать замороженные российские активы для покрытия бюджетных нужд страны в 2027 году. Об этом сообщает Liga.net.

Чиновник отметил, что потребности Киева на текущий год полностью закрыты за счёт внешних доноров — с начала 2026 года привлечено уже $11,9 млрд. Однако будущий бюджет пока не обеспечен, и Украине требуются «дополнительные решения» от ЕС.

«2027 год требует дополнительных решений. Украина делает свою часть работы — мобилизует внутренние доходы, расширяет налоговую базу, борется с уклонением от уплаты налогов и теневой экономикой. Но для обеспечения устойчивости нам нужна непрерывная, предсказуемая и скоординированная поддержка партнёров», — заявил Марченко.

В материале подчёркивается, что без иностранной помощи Киеву будет сложнее поддерживать социальные расходы и гарантировать стабильную работу государства в условиях конфликта.