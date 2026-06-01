Банк России подал в суд на ЕС из-за замороженных активов

Суд Европейского союза подтвердил регистрацию иска Банка России против Совета ЕС и Европарламента. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Заявление было подано 22 мая. Теперь документ официально принят к рассмотрению.

ЦБ РФ оспаривает регламент Евросоюза, принятый 24 февраля 2026 года. Речь идет о механизме, связанном с использованием заблокированных российских активов. Российская сторона добивается отмены этого регламента.

А в конце 2025 года Центробанк подал иск к Euroclear. Регулятор требует возместить убытки на сумму более 200 млрд евро из-за заморозки российских резервов. Депозитарий заблокировал активы ЦБ ещё в 2022 году под предлогом санкций и уже перечислил Киеву 6,6 млрд евро процентных доходов. В конце мая Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Центробанка об исполнении решения о взыскании 200 миллиардов долларов с Euroclear.