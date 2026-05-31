Bloomberg: ЕС ищет, как помочь Euroclear после решения Арбитражного суда Москвы

Евросоюз ищет варианты поддержке Euroclear после решения Арбитражного суда Москвы о взыскании с депозитария 200 миллиардов евро. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«ЕС находится на ранних этапах оценки способов помочь клиринговой палате Euroclear после решения московского суда, которое позволяет центробанку России потенциально изъять её активы», — передает агентство.

Напомним, 15 мая Арбитражный суд Москвы в полном объёме удовлетворил иск Центробанка к Euroclear о взыскании порядка 200 миллиардов евро. Решение было обращено к исполнению, а 27 мая регулятор попросил суд выдать исполнительный лист для принудительного взыскания. Речь идёт об активах РФ, которые были заморожены после начала СВО на Украине. При этом Euroclear пытается оспорить решение.