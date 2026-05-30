Euroclear оспорил немедленное взыскание €200 млрд по иску Банка России

Бельгийский Euroclear Bank подал апелляционную жалобу на немедленное исполнение решения по иску Банка России. Речь идёт о взыскании убытков примерно на 200 миллиардов евро. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам источника, знакомого с ходом разбирательства, была подана жалоба на немедленное исполнение. Материалы направят в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил требования ЦБ к Euroclear. С депозитария постановили взыскать сумму в семи валютах, а 26 мая решение было обращено к немедленному исполнению. Уже 27 мая Банк России попросил выдать исполнительный лист для принудительного взыскания. Речь идёт об активах ЦБ, которые были заморожены после начала спецоперации на Украине в 2022 году.