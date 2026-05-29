Приставы взыскивают с Euroclear Bank более 25,4 млрд рублей

Российские судебные приставы принудительно взыскивают с Euroclear Bank более 25,4 млрд рублей по 47 исполнительным производствам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы ФССП.

Согласно данным службы, с октября 2024 года в отношении Euroclear Bank открыли 47 производств о взыскании 25,415 млрд рублей. В материалах речь идёт об иных взысканиях имущественного характера.

Основанием стали исполнительные листы и судебные приказы. Их выдали арбитражные суды Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана.

Кроме того, с мая 2024 года у банка остаётся неоплаченный исполнительский сбор почти на 14,5 млн рублей. Также с декабря 2023 года в отношении Euroclear Bank возбудили ещё 35 исполнительных производств об иных имущественных взысканиях, однако их сумму в материалах не указали.

Ранее Центральный банк Российской Федерации попросил Арбитражный суд Москвы немедленно исполнить решение о взыскании около €200 млрд с бельгийской компании Euroclear Bank. Соответствующее ходатайство поступило 19 мая. Речь идёт о сумме порядка 16,5 трлн рублей по текущему курсу.