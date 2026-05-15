Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ к Euroclear на 18,2 трлн рублей

Арбитражный суд города Москвы рассмотрел иск Центробанка к бельгийскому Euroclear Bank. Регулятор удовлетворил требование взыскать с ответчика 18,2 трлн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регулятора. Как передаёт агентство Reuters, европейский депозитарий уже сообщил о намерении обжаловать решение.

«Мы удовлетворены решением суда, который признал незаконность действий депозитария Euroclear, причиняющих убытки Банку России. При этом нужно иметь в виду, что итоговый текст решения не изготовлен, решение ещё не вступило в силу, и Euroclear имеет право оспорить его, подав апелляционную жалобу», — отметили в Банке.

Там признались, что пока неизвестно, как будет исполняться судебное решение. Однако в регуляторе признались, что довольны результатами процесса.

Напомним, ЦБ обратился в суд в конце 2025 года. Регулятор требовал взыскать с Euroclear убытки, которые были причинены блокировкой международных резервов России, размещённых на счетах депозитария. Исковые требования превысили 200 миллиардов евро. Euroclear фактически забрал у ЦБ РФ деньги и ценные бумаги в 2022 году. Сам депозитарий сослался на западные санкции. Он также перечислил Украине 6,6 млрд евро доходов от российских активов. Такая сумма указана в квартальном отчёте компании. Средства переводились в Европейский фонд для Украины с 15 февраля 2024 года.