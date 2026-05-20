

20 мая, 16:50

ЦБ РФ потребовал немедленно взыскать с Euroclear 200 миллиардов евро

Логотип Euroclear. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photo_gonzo

Центральный банк Российской Федерации попросил Арбитражный суд Москвы немедленно исполнить решение о взыскании около €200 млрд с бельгийской компании Euroclear Bank.

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе суда, соответствующее ходатайство поступило 19 мая. Речь идёт о сумме порядка 16,5 трлн рублей по текущему курсу. В суде уточнили, что заявление ЦБ РФ пока не рассмотрено.

В конце 2025 года Центробанк подал иск к Euroclear. Регулятор требует возместить убытки на сумму более 200 млрд евро из-за заморозки российских резервов. Депозитарий заблокировал активы ЦБ ещё в 2022 году под предлогом санкций. Из квартальной отчётности следует: Euroclear перечислил Киеву 6,6 млрд евро процентных доходов от российских активов. Средства направлялись в Европейский фонд для Украины с 15 февраля 2024 года.

Александра Мышляева
