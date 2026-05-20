С Euroclear взыскали 32 млрд рублей по иску УК «Первая»

Девятый арбитражный апелляционный суд взыскал с бельгийского Euroclear Bank около 32 миллиардов рублей по иску управляющей компании «Первая». Компания требовала компенсировать убытки, связанные с удерживаемыми доходами по ценным бумагам.

Речь идет о дивидендах, купонных выплатах, а также суммах, которые должны были поступить при частичном или полном погашении бумаг. Изначально истец просил взыскать 34,4 миллиарда рублей. Суд рассматривал дело по правилам первой инстанции.

По решению суда с Euroclear взыскали более 300,4 миллиона долларов и свыше 31,9 миллиона евро дохода по бумагам. Также в решении фигурируют меньшие суммы в фунтах стерлингов, норвежских, швейцарских, шведских и датских кронах, канадских, австралийских и гонконгских долларах, иенах и других валютах.

Отдельно суд взыскал упущенную выгоду в виде недополученного дохода от реинвестирования. Ее размер составил около 86,8 миллиона долларов. Еще один пункт требований касался вознаграждения УК «Первая» за управление активами. По этому эпизоду с Euroclear взыскали примерно 3,6 миллиона долларов и 983 миллиона рублей.

Центробанк подал иск против Euroclear в конце 2025 года. Регулятор потребовал компенсации убытков на сумму свыше 200 млрд евро из-за блокировки международных резервов России на счетах депозитария. Фактически Euroclear удержал деньги и ценные бумаги ЦБ РФ ещё в 2022 году, мотивировав это западными санкциями. Кроме того, согласно квартальной отчётности, депозитарий направил Киеву 6,6 млрд евро доходов от российских активов. Средства перечислялись в Европейский фонд для Украины с 15 февраля 2024 года.