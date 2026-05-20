Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 13:43

С Euroclear взыскали 32 млрд рублей по иску УК «Первая»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Werner Lerooy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Werner Lerooy

Девятый арбитражный апелляционный суд взыскал с бельгийского Euroclear Bank около 32 миллиардов рублей по иску управляющей компании «Первая». Компания требовала компенсировать убытки, связанные с удерживаемыми доходами по ценным бумагам.

Речь идет о дивидендах, купонных выплатах, а также суммах, которые должны были поступить при частичном или полном погашении бумаг. Изначально истец просил взыскать 34,4 миллиарда рублей. Суд рассматривал дело по правилам первой инстанции.

Euroclear отказался размораживать активы ЦБ РФ
Euroclear отказался размораживать активы ЦБ РФ

По решению суда с Euroclear взыскали более 300,4 миллиона долларов и свыше 31,9 миллиона евро дохода по бумагам. Также в решении фигурируют меньшие суммы в фунтах стерлингов, норвежских, швейцарских, шведских и датских кронах, канадских, австралийских и гонконгских долларах, иенах и других валютах.

Отдельно суд взыскал упущенную выгоду в виде недополученного дохода от реинвестирования. Ее размер составил около 86,8 миллиона долларов. Еще один пункт требований касался вознаграждения УК «Первая» за управление активами. По этому эпизоду с Euroclear взыскали примерно 3,6 миллиона долларов и 983 миллиона рублей.

«Гениальный ход»: Во Франции назвали решение России по Euroclear параличом для ЕС
«Гениальный ход»: Во Франции назвали решение России по Euroclear параличом для ЕС

Центробанк подал иск против Euroclear в конце 2025 года. Регулятор потребовал компенсации убытков на сумму свыше 200 млрд евро из-за блокировки международных резервов России на счетах депозитария. Фактически Euroclear удержал деньги и ценные бумаги ЦБ РФ ещё в 2022 году, мотивировав это западными санкциями. Кроме того, согласно квартальной отчётности, депозитарий направил Киеву 6,6 млрд евро доходов от российских активов. Средства перечислялись в Европейский фонд для Украины с 15 февраля 2024 года.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar