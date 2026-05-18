«Гениальный ход»: Во Франции назвали решение России по Euroclear параличом для ЕС

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear. Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в эфире YouTube-канала отметил, что такое решение парализует ЕС.

Политик назвал произошедшее очень умным ходом. «Это решение суда станет просто параличом для Евросоюза. Так что это очень умный ход России, и он усиливает напряжённость между европейскими странами», — заявил он.

По мнению Филиппо, теперь объединению придётся изыскивать средства из карманов налогоплательщиков, что снизит поддержку Киева. Он также добавил: «Это гениальный ход Путина».

Поводом для комментариев стал вердикт, вынесенный в минувшую пятницу. Согласно ему, с Euroclear Bank взыскана сумма в размере 200 миллиардов евро.

Разбирательство инициировал российский регулятор, обратившийся в инстанцию в декабре 2025 года. Заявитель требовал компенсировать убытки, возникшие из-за невозможности распоряжаться своими деньгами и ценными бумагами. Величина требований сформирована из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.

После начала специальной военной операции ЕС и страны G7 заморозили примерно половину валютных резервов РФ. Свыше 200 миллиардов евро осело на счетах бельгийской площадки.

В ответ Москва приняла ограничительные меры. Средства инвесторов из недружественных стран и доходы по ним зачисляются на спецсчета типа «С». Любые операции с этими деньгами возможны только с разрешения правительственной комиссии.

Напомним, Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ к Euroclear на 18,2 трлн рублей. В Банке России отметили, что пока неизвестно, как будет исполняться судебное решение, однако признались, что довольны результатами процесса.

Центробанк подал иск против Euroclear в конце 2025 года. Регулятор потребовал компенсации убытков на сумму свыше 200 млрд евро из-за блокировки международных резервов России на счетах депозитария. Фактически Euroclear удержал деньги и ценные бумаги ЦБ РФ ещё в 2022 году, мотивировав это западными санкциями. Кроме того, согласно квартальной отчётности, депозитарий направил Киеву 6,6 млрд евро доходов от российских активов. Средства перечислялись в Европейский фонд для Украины с 15 февраля 2024 года.