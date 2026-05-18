18 мая, 20:12

Euroclear отказался размораживать активы ЦБ РФ

Активы Банка России, находящиеся в бельгийском депозитарии Euroclear, останутся заблокированными, несмотря на решение Арбитражного суда Москвы. Об этом говорится в заявлении Euroclear Bank.

В компании указали, что средства Центробанка РФ всё ещё будут заморожены в рамках действующих международных санкций. В Euroclear подчеркнули, что не признают юрисдикцию российского суда, а иск ЦБ РФ, по мнению депозитария, не имеет юридической силы в соответствии с законодательством Евросоюза. Также в организации сообщили о намерении обжаловать вынесенное решение.

Напомним, арбитражный суд Москвы рассмотрел иск Центробанка к бельгийскому Euroclear Bank. Регулятор удовлетворил требование взыскать с ответчика 18,2 трлн рублей. В то же время в ЦБ отметили, что итоговый текст решения не изготовлен, решение ещё не вступило в силу, и Euroclear имеет право оспорить его, подав апелляционную жалобу. Однако в регуляторе признались, что довольны результатами процесса.

