Медведев пригрозил изъятием иностранных активов в ответ на арест средств России

Россия подготовила комплекс мер для ответного изъятия иностранных активов в случае конфискации российских суверенных средств за рубежом. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме.

«На случай возможного изъятия за рубежом наших суверенных активов, а это происходит, заготовлены меры по ответному изъятию иностранных активов в России», — подчеркнул Медведев.

Ранее сообщалось, что Банк России подал в суд на ЕС из-за замороженных активов. ЦБ оспаривает регламент Евросоюза от 24 февраля 2026 года, в котором прописан механизм использования заблокированных средств РФ.