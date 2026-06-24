Страны G7 в 2026 году перевели Киеву 6,6 млрд долларов из доходов от активов РФ

Страны «Большой семёрки» предоставили Украине кредиты на сумму 45,5 миллиарда долларов за счёт доходов от замороженных российских резервов. Об этом свидетельствует анализ данных Министерства финансов Украины, проведенный РИА «Новости».

Показатель достиг этой отметки в конце мая. Примечательно, что первую транзакцию по такой схеме провели ещё Соединённые Штаты. Они перечислили 1 миллиард долларов в 2024 году, но с тех пор больше не выделяли Киеву денег в рамках этой инициативы.

Основной финансовый поток обеспечили оставшиеся участники объединения. Согласно подсчётам, они направили украинской стороне 37,9 миллиарда долларов в 2025 году и еще 6,6 миллиарда — в 2026-м.

Механизм финансирования был запущен после того, как Евросоюз и G7 заблокировали примерно половину валютных резервов РФ. На территории Европы сейчас находится более 200 миллиардов евро, основная часть которых осела на счетах бельгийской площадки Euroclear.

В 2024 году «Группа семи» приняла политическое решение о выделении займа объемом ориентировочно в 50 миллиардов долларов. Источником погашения должны служить будущие поступления от инвестирования заблокированного имущества.

Москва ввела ответные ограничения. Финансы иностранных инвесторов из недружественных стран и поступающая от них прибыль теперь аккумулируются на рублёвых счетах типа «С». Получить доступ к этим деньгам и вывести их за рубеж можно исключительно по разрешению специальной комиссии при правительстве.

После введения санкций в 2022 году на Западе были заморожены российские государственные активы на общую сумму около 300 млрд долларов, при этом основная их часть (приблизительно 210 млрд евро) находится в Евросоюзе — на счетах бельгийского депозитария Euroclear сосредоточено около 200 млрд евро. ЕС рассматривает возможность использования доходов от этих активов для поддержки Украины, в частности, предлагая механизм «репарационного кредита» на сумму до 90 млрд евро, который будет погашаться за счёт «будущих российских репараций». Россия, в свою очередь, категорически осуждает любые такие попытки, называя их грабежом и финансированием терроризма, и ведёт активную юридическую борьбу, подав иски в российские суды и в Суд Европейского союза.