Великобритания до конца года предоставит Украине 150 тысяч беспилотных летательных аппаратов и 350 ракет для систем противовоздушной обороны. Об этом сообщило британское минобороны.

«Великобритания предоставит Украине 150 000 беспилотных летательных аппаратов к концу года», — говорится в заявлении ведомства.

В пакет помощи также войдут многоцелевые ракеты LMM, радары и наземные радиолокационные системы. Общий объём поддержки оценивается в 752 миллиона фунтов стерлингов (почти 1 миллиард долларов). Эти средства являются частью кредита Киеву на 2,26 миллиарда фунтов, который Лондон анонсировал в 2024 году, и изымаются из прибыли от замороженных российских активов. О мерах объявил министр обороны Дэн Джарвис на встречах НАТО и в формате «Рамштайн».

В Москве неоднократно подчёркивали, что поставки западного оружия Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнём». Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с вооружением станут законной целью для российской армии, а в Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, выступая накануне заседания министров обороны стран — членов НАТО в Брюсселе, заявил, что одним из главных итогов предстоящего саммита, который состоится в Анкаре, станет подтверждение «железной приверженности» союзников дальнейшей поддержке Украины. По его словам, альянс продолжит оказывать Киеву всю необходимую помощь для противодействия российской агрессии, и на саммите ожидается согласование новых пакетов военной поддержки.