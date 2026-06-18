«Воевать всерьёз»: В Госдуме назвали единственный способ остановить налёты дронов на Россию

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что для прекращения налётов беспилотников на российские регионы необходимо наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины. По его мнению, единственный выход — добиваться капитуляции Киева.

Парламентарий в беседе с «Газетой.ru» подчеркнул, что следует уничтожать мосты, тоннели и железнодорожные станции, фактически обнулив логистику противника. Он призвал начать полноценные боевые действия, а не ограничиваться точечными мерами.

Депутат отметил: пока существует нынешняя Украина, «напичканная западным оружием», дроны будут продолжать атаковать российскую территорию. Он убеждён, что необходима широкомасштабная операция с выходом войск к Днепру и последующим освобождением Киева.

По словам Журавлёва, только такое развитие событий способно кардинально переломить ситуацию и лишить противника возможности наносить удары по мирным городам. Он назвал капитуляцию киевского режима «ясной как божий день» целью.

Ранее стало известно, что Россия пережила массированную воздушную атаку ВСУ в ночь на 18 июня. По данным Минобороны РФ, средства ПВО перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотников самолётного типа над 19 регионами страны. Кроме того, налёт БПЛА на Москву стал крупнейшим за последние два года. Всего было сбито 180 дронов ВСУ.