Анонсированная Владимиром Зеленским смена правительства и отставка премьер-министра Юлии Свириденко — всего лишь новый этап борьбы за контроль над иностранными финансовыми потоками. Такое мнение ТАСС высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, в Киеве перетряхивают правительство в ожидании новых денег, а Свириденко отправляется в почётную ссылку на должность посла в США. Дипломат охарактеризовал её как чрезвычайно исполнительную фигуру, известную как «стюардесса [экс-главы офиса президента] Андрея Ермака», и отметил, что за год в кресле премьера она ничем примечательным не запомнилась, но и не смущала Зеленского своими амбициями. Именно поэтому её ждёт Вашингтон, а не уголовное преследование.

Мирошник также подчеркнул, что решение о смене кабмина принято под давлением внешних сил. Шаг объясняется необходимостью зачистки кадрового «наследия Ермака» — символа коррупции, чьи креатуры не могут претендовать на новые увеличенные транши от ЕС и НАТО. Чистка продолжится заменами профильных министров, которых предложит новый премьер, тогда как руководителей МИД и Минобороны назначит лично Зеленский.