Посол Украины в США Стефанишина оставляет дипслужбу по «личным обстоятельствам»
Ольга Стефанишина. Обложка © ТАСС / AP / Andreea Alexandru
Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Ольга Стефанишина приняла решение оставить дипломатическую службу. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на осведомлённый источник.
По его данным, Стефанишина покидает должность по собственному желанию. Утверждается, что Владимир Зеленский удовлетворён её работой. Подробности личных обстоятельств, побудивших дипломата к такому шагу, не раскрываются.
Напомним, сегодня Владимир Зеленский объявил об уходе Юлии Свириденко с поста премьера, который она занимала меньше года. В Верховной раде сообщали, что она займёт должность посла Украины в США.
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