Посол Украины в США Стефанишина оставляет дипслужбу по «личным обстоятельствам»

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Ольга Стефанишина приняла решение оставить дипломатическую службу. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на осведомлённый источник.

По его данным, Стефанишина покидает должность по собственному желанию. Утверждается, что Владимир Зеленский удовлетворён её работой. Подробности личных обстоятельств, побудивших дипломата к такому шагу, не раскрываются.