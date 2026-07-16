«Как после Залужного»: Запад увидел в решении Зеленского новый политический кризис
Le Monde сообщила о недовольстве на Украине после отставки Михаила Фёдорова
Михаил Фёдоров. Обложка © Пресс-служба министра обороны Украины
Решение главы киевского режима Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Михаила Фёдорова вызвало широкий резонанс не только на Украине, но и за рубежом. Французская газета Le Monde пишет, что этот шаг спровоцировал волну недовольства среди политиков, военных и граждан.
Издание назвало работу Фёдорова на посту министра «блестящей», а самого чиновника — «чрезвычайно популярным». Авторы материала утверждают, что после объявления об отставке Зеленский вновь столкнулся с негативной реакцией общества. По оценке газеты, недовольство активно проявляется как в социальных сетях, так и на улицах.
Le Monde также напомнила о событиях годичной давности, когда украинский лидер пытался ослабить антикоррупционное законодательство. Тогда, как отмечается, ему также пришлось столкнуться с общественным сопротивлением.
Кроме того, французское издание проводит параллель с увольнением бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По мнению авторов публикации, нынешняя реакция общества оказалась сопоставимой по масштабу с резонансом, который вызвала та отставка.
Ранее по Украине прокатилась волна протестов, вспыхнувших после увольнения Михаила Фёдорова. Число городов, где проходят акции, продолжило расти. К уже протестовавшим Киеву, Житомиру, Одессе и Львову присоединились Днепропетровск, Ивано-Франковск, Кривой Рог, Николаев, Луцк, Полтава, Тернополь, Чернигов и подконтрольный Киеву Запорожье.
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