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Регион
16 июля, 10:20

«Как после Залужного»: Запад увидел в решении Зеленского новый политический кризис

Le Monde сообщила о недовольстве на Украине после отставки Михаила Фёдорова

Михаил Фёдоров. Обложка © Пресс-служба министра обороны Украины

Михаил Фёдоров. Обложка © Пресс-служба министра обороны Украины

Решение главы киевского режима Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Михаила Фёдорова вызвало широкий резонанс не только на Украине, но и за рубежом. Французская газета Le Monde пишет, что этот шаг спровоцировал волну недовольства среди политиков, военных и граждан.

Издание назвало работу Фёдорова на посту министра «блестящей», а самого чиновника — «чрезвычайно популярным». Авторы материала утверждают, что после объявления об отставке Зеленский вновь столкнулся с негативной реакцией общества. По оценке газеты, недовольство активно проявляется как в социальных сетях, так и на улицах.

Le Monde также напомнила о событиях годичной давности, когда украинский лидер пытался ослабить антикоррупционное законодательство. Тогда, как отмечается, ему также пришлось столкнуться с общественным сопротивлением.

Кроме того, французское издание проводит параллель с увольнением бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По мнению авторов публикации, нынешняя реакция общества оказалась сопоставимой по масштабу с резонансом, который вызвала та отставка.

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Ранее по Украине прокатилась волна протестов, вспыхнувших после увольнения Михаила Фёдорова. Число городов, где проходят акции, продолжило расти. К уже протестовавшим Киеву, Житомиру, Одессе и Львову присоединились Днепропетровск, Ивано-Франковск, Кривой Рог, Николаев, Луцк, Полтава, Тернополь, Чернигов и подконтрольный Киеву Запорожье.

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Милена Скрипальщикова
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