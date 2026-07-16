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Регион
16 июля, 09:51

Пробный шар перед НАБУ: Зачем Зеленскому понадобилась отставка Федорова

«Страна.ua»: Отставкой Федорова Зеленский проверяет реакцию ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Уход Михаила Федорова может стать для Владимира Зеленского способом проверить реакцию украинского общества и европейских партнёров перед новым конфликтом с антикоррупционными органами. Такую версию выдвинула «Страна.ua».

Издание напоминает, что летом 2025 года власти Украины уже попытались ограничить независимость НАБУ и САП, передав дополнительные полномочия генпрокурору. Решение вызвало массовые протесты и критику со стороны Евросоюза.

После давления внутри страны и за рубежом Зеленский внёс новый законопроект, восстановивший самостоятельность антикоррупционных ведомств. Верховная рада приняла его в конце июля 2025 года.

Теперь, как считает «Страна.ua», президент может оценивать, насколько жёстко Европа отреагирует на отставку политика, которого поддерживают близкие к НАБУ и САП круги. Если серьёзного давления не последует, власти якобы смогут перейти к новым попыткам ослабить руководство этих структур.

Доказательств существования такого плана издание не приводит. Речь идёт об авторской трактовке происходящих кадровых перестановок.

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Напомним, министр обороны Украины Михаил Фёдоров подтвердил уход с поста в прощальном посте, заявив, что это была большая честь, и признал недоработки, в том числе недостаточную решительность в увольнениях, мешавших реформам. Он поблагодарил команду и семью, отметив запуск новых структур по стандартам НАТО.

Ранее на Украине произошла смена правительства: 14 июля Верховная рада поддержала отставку кабинета Юлии Свириденко, после того как Зеленский анонсировал перестройку власти для обновления стратегии и перераспределения ответственности, что открыло процедуру формирования нового состава.

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Дарья Денисова
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