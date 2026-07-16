Пробный шар перед НАБУ: Зачем Зеленскому понадобилась отставка Федорова
«Страна.ua»: Отставкой Федорова Зеленский проверяет реакцию ЕС
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Уход Михаила Федорова может стать для Владимира Зеленского способом проверить реакцию украинского общества и европейских партнёров перед новым конфликтом с антикоррупционными органами. Такую версию выдвинула «Страна.ua».
Издание напоминает, что летом 2025 года власти Украины уже попытались ограничить независимость НАБУ и САП, передав дополнительные полномочия генпрокурору. Решение вызвало массовые протесты и критику со стороны Евросоюза.
После давления внутри страны и за рубежом Зеленский внёс новый законопроект, восстановивший самостоятельность антикоррупционных ведомств. Верховная рада приняла его в конце июля 2025 года.
Теперь, как считает «Страна.ua», президент может оценивать, насколько жёстко Европа отреагирует на отставку политика, которого поддерживают близкие к НАБУ и САП круги. Если серьёзного давления не последует, власти якобы смогут перейти к новым попыткам ослабить руководство этих структур.
Доказательств существования такого плана издание не приводит. Речь идёт об авторской трактовке происходящих кадровых перестановок.
Напомним, министр обороны Украины Михаил Фёдоров подтвердил уход с поста в прощальном посте, заявив, что это была большая честь, и признал недоработки, в том числе недостаточную решительность в увольнениях, мешавших реформам. Он поблагодарил команду и семью, отметив запуск новых структур по стандартам НАТО.
Ранее на Украине произошла смена правительства: 14 июля Верховная рада поддержала отставку кабинета Юлии Свириденко, после того как Зеленский анонсировал перестройку власти для обновления стратегии и перераспределения ответственности, что открыло процедуру формирования нового состава.
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