Рада экстренно отменила голосование за нового министра обороны Украины из-за отказа кандидата

Глава МВД Украины Игорь Клименко отказался переходить на должность министра обороны. Об этом заявила депутат Верховной рады Мария Мезенцева.

По её словам, парламент сегодня не будет рассматривать кандидатуру чиновника. Ранее его прочили на место Михаила Фёдорова.

Депутат Ярослав Железняк сообщал, что Владимир Зеленский раскритиковал экс-министра за провал реформы ТЦК. Именно поэтому в среду появилась информация о вероятном назначении руководителя МВД.

Однако сам Клименко предпочел остаться на своей текущей позиции. Голосование по данному вопросу снято с повестки дня.

Эти события разворачиваются на фоне масштабного обновления кабинета министров. Парламент 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку всего состава правительства. На следующий день Зеленский внёс в Раду представление о назначении Сергея Корецкого. В четверг депутаты утвердили его кандидатуру на пост главы кабмина.