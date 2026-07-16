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16 июля, 10:11

Амбиции и миллиарды на дроны: из-за чего Зеленский мог убрать Фёдорова

«Страна.ua» назвала причины конфликта Зеленского с Фёдоровым

Обложка © ТАСС / Olivier Matthys

Обложка © ТАСС / Olivier Matthys

Причиной возможного конфликта Владимира Зеленского с экс-главой Минобороны Украины Михаилом Фёдоровым могли стать политические амбиции последнего и борьба за распределение военного бюджета. Такую версию изложило украинское издание «Страна.ua».

По его данным, 35-летний Фёдоров в последние месяцы вёл всё более самостоятельную игру и пользовался поддержкой кругов, близких к антикоррупционерам из НАБУ и САП, а также европейским структурам. В этой среде его якобы начали рассматривать как возможного кандидата на высшие государственные должности.

Второй причиной издание называет конкуренцию вокруг оборонных заказов. При Фёдорове сформировался круг производителей и поставщиков, в том числе работающих в сфере беспилотников, который мог вступить в конфликт с компаниями, связанными с окружением Зеленского.

Митинги за Федорова в Киеве: почему требуют отставки Сырского
Митинги за Федорова в Киеве: почему требуют отставки Сырского

Ранее стало известно о конфликте между главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и бывшим министром обороны Украины Михаилом Фёдоровым. О существующих разногласиях Владимир Зеленский рассказал депутатам партии «Слуга народа» во время встречи с фракцией.

Фёдоров занимал пост министра обороны Украины с января 2026 года, перейдя в военное ведомство с должности первого вице-премьера и министра цифровой трансформации. В июле на фоне масштабной перестановки в украинской власти стало известно о его отставке. Сам Фёдоров фактически подтвердил уход, поблагодарив за возможность работать на посту главы Минобороны, при этом официальное решение вызвало протесты в Киеве и ряде других городов страны. Ожидается, что новым министром обороны станет глава МВД Игорь Клименко.

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Милена Скрипальщикова
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