«Нужно было сменить обоих»: Зеленский раскрыл детали конфликта Фёдорова и Сырского
Зеленский заявил, что вместе с Фёдоровым надо было уволить и Сырского
Обложка © ТАСС / Olivier Matthys, ЕРА / VITALII NOSACH
Владимир Зеленский заявил, что в идеале стоило одновременно отправить в отставку министра обороны Михаила Фёдорова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на участников закрытой встречи с украинским лидером.
«По-хорошему нужно сменить обоих. <...> Доходило до абсурда. Сырский приходил и говорил: «Фёдоров ничего не выделяет под конкретные операции». Потом приходил Фёдоров и отвечал: «Мы всё выделили, просто этим неправильно пользуются — не так и не там, где нужно». И так по кругу», — Зеленский.
По словам Зеленского, причиной возможных кадровых решений стал конфликт между Министерством обороны и Генеральным штабом. Он отметил, что во время военного положения подобные разногласия внутри системы управления недопустимы.
Ранее Михаил Фёдоров подтвердил свой уход с поста главы Минобороны Украины. В прощальном обращении он назвал работу в ведомстве большой честью. Позже Владимир Зеленский раскрыл, что причиной кадрового решения стал затяжной конфликт между министерством и Генштабом ВСУ. По словам Зеленского, в условиях боевых действий он не мог допустить противостояния двух ключевых структур.
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