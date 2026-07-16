«Нужно было сменить обоих»: Зеленский раскрыл детали конфликта Фёдорова и Сырского

Владимир Зеленский заявил, что в идеале стоило одновременно отправить в отставку министра обороны Михаила Фёдорова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на участников закрытой встречи с украинским лидером.

«По-хорошему нужно сменить обоих. <...> Доходило до абсурда. Сырский приходил и говорил: «Фёдоров ничего не выделяет под конкретные операции». Потом приходил Фёдоров и отвечал: «Мы всё выделили, просто этим неправильно пользуются — не так и не там, где нужно». И так по кругу», — Зеленский.

По словам Зеленского, причиной возможных кадровых решений стал конфликт между Министерством обороны и Генеральным штабом. Он отметил, что во время военного положения подобные разногласия внутри системы управления недопустимы.