Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 10:56

«Он готов плести интриги»: Экс-глава МО Украины раскрыл причины конфликта с Сырским

Экс-глава МО Украины Фёдоров раскрыл причины конфликта с главкомом Сырским

Михаил Фёдоров и Александр Сырский. Обложка © Telegram / FEDOROV, СИРСЬКИЙ

Михаил Фёдоров и Александр Сырский. Обложка © Telegram / FEDOROV, СИРСЬКИЙ

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров подтвердил конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским, который блокировал инициативы оборонного ведомства. Данную информацию передаёт агенство УНИАН.

По словам Фёдорова, он согласился работать с Сырским после того, как Владимир Зеленский принял решение не менять главкома. Однако вскоре столкнулся с сопротивлением.

«Сырский не готов открыто говорить обо всех проблемах. Он готов ходить на встречи, плести интриги и думать, что кто-то заказал против него кампанию в медиа», — заявил экс-глава МО.

Фёдоров также признался, что отказался от предложения Зеленского занять должность советника после ухода из правительства. Чем обусловленно данное решение бывший министр не уточнил.

Амбиции и миллиарды на дроны: из-за чего Зеленский мог убрать Фёдорова
Амбиции и миллиарды на дроны: из-за чего Зеленский мог убрать Фёдорова

Напомним, ранее Михаил Фёдоров официально подтвердил свой уход с должности. В прощальном посте экс-глава ведомства назвал работу на этом посту большой честью. Позднее Владимир Зеленский раскрыл истинную причину кадровой перестановки. Он объяснил увольнение Фёдорова острым конфликтом между военным ведомством и Генеральным штабом. Зеленский подчеркнул, что не мог допустить вражды двух ключевых структур в условиях боевых действий, и признался, что в идеале следовало бы сменить обоих руководителей, но сделать это одновременно он не в силах.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Александр Сырский
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar