«Он готов плести интриги»: Экс-глава МО Украины раскрыл причины конфликта с Сырским

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров подтвердил конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским, который блокировал инициативы оборонного ведомства. Данную информацию передаёт агенство УНИАН.

По словам Фёдорова, он согласился работать с Сырским после того, как Владимир Зеленский принял решение не менять главкома. Однако вскоре столкнулся с сопротивлением.

«Сырский не готов открыто говорить обо всех проблемах. Он готов ходить на встречи, плести интриги и думать, что кто-то заказал против него кампанию в медиа», — заявил экс-глава МО.

Фёдоров также признался, что отказался от предложения Зеленского занять должность советника после ухода из правительства. Чем обусловленно данное решение бывший министр не уточнил.

Напомним, ранее Михаил Фёдоров официально подтвердил свой уход с должности. В прощальном посте экс-глава ведомства назвал работу на этом посту большой честью. Позднее Владимир Зеленский раскрыл истинную причину кадровой перестановки. Он объяснил увольнение Фёдорова острым конфликтом между военным ведомством и Генеральным штабом. Зеленский подчеркнул, что не мог допустить вражды двух ключевых структур в условиях боевых действий, и признался, что в идеале следовало бы сменить обоих руководителей, но сделать это одновременно он не в силах.