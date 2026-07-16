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16 июля, 20:03

Нардеп Кучеренко призвал Зеленского арестовать Фёдорова за госизмену

Михаил Фёдоров. Обложка © Wikipedia / Mil.gov.ua

Михаил Фёдоров. Обложка © Wikipedia / Mil.gov.ua

Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в интервью YouTube-каналу «Испанский стыд» заявил, что главарь киевского руководства Владимир Зеленский должен арестовать бывшего министра обороны Михаила Фёдорова, отправленного в отставку. По мнению нардепа, Фёдорова следует арестовать по статье о государственной измене.

«Фёдоров, будучи и.о. министра обороны в воюющей стране, выходит в публичное пространство и начинает критиковать главкома (Вооружённых сил Украины Александра Сырского. — Прим. Life.ru), это уже не просто политический процесс», — сказал Кучеренко.

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Однако жители считают иначе. Митинги против отставки Михаила Фёдорова с поста министра обороны Украины возобновились в Киеве и других городах страны. Участники вышли с плакатами в поддержку бывшего главы ведомства. В украинской столице протестующие использовали плакаты из упаковочного картона. На них находились лозунги в поддержку Фёдорова и призывы отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Алена Пенчугина
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