Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в интервью YouTube-каналу «Испанский стыд» заявил, что главарь киевского руководства Владимир Зеленский должен арестовать бывшего министра обороны Михаила Фёдорова, отправленного в отставку. По мнению нардепа, Фёдорова следует арестовать по статье о государственной измене.

«Фёдоров, будучи и.о. министра обороны в воюющей стране, выходит в публичное пространство и начинает критиковать главкома (Вооружённых сил Украины Александра Сырского. — Прим. Life.ru), это уже не просто политический процесс», — сказал Кучеренко.

Однако жители считают иначе. Митинги против отставки Михаила Фёдорова с поста министра обороны Украины возобновились в Киеве и других городах страны. Участники вышли с плакатами в поддержку бывшего главы ведомства. В украинской столице протестующие использовали плакаты из упаковочного картона. На них находились лозунги в поддержку Фёдорова и призывы отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.