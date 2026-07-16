Зеленский сменил глав военных администраций Киева и Киевской области

Владимир Зеленский уволил руководителей военных администраций Киева, Киевской и Николаевской областей. Информация об этом появилась на сайте Офиса президента Украины.

Своих постов лишились три человека. Тимур Ткаченко покинул должность главы Киевской городской военной администрации.

Николай Калашник больше не руководит Киевской областной администрацией. Сообщается, что теперь он займётся вопросами восстановления, инфраструктуры и транспорта.

Виталий Ким снят с поста главы Николаевской областной военной администрации. Его новая должность — министр по делам ветеранов.

Назначены и временные исполняющие обязанности. Киевской ОВА будет руководить Руслан Олейник. Николаевскую ОВА возглавил Георгий Решетилов. Оба указа о назначениях уже подписаны.

Ранее Евгений Хмара был назначен исполняющим обязанности министра обороны Украины после отставки Михаила Фёдорова. Зеленский заявил, что поручил Хмаре продолжить реформирование оборонной сферы, обеспечить снабжение армии и реализацию военных задач, объяснив кадровые перестановки необходимостью устранить затяжной конфликт между Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ.