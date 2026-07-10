Кличко против Ткаченко: В Киеве разгорается война за контроль над украинской столицей

Мэр Киева Виталий Кличко забирает себе слишком много полномочий и отстраняет от важных решений городскую военную администрацию. С таким обвинением выступил её глава Тимур Ткаченко в своём телеграм-канале.

По словам Ткаченко, мэр не даёт ему и его команде участвовать в вопросах, связанных с безопасностью столицы. Он считает, что это идёт вразрез с украинским законом о военном положении. Чиновник упрекнул Кличко в том, что тот проводит очередную «коллегию», где обсуждают укрытия и ремонт повреждённых зданий, но при этом лишь ищет виноватых в районах вместо того, чтобы предлагать системные меры.

У руководителя администрации накопилось множество претензий к градоначальнику. Его интересует, есть ли вообще стратегия развития сети укрытий в городе, сколько ещё нужно создать таких мест и за какие средства. Ткаченко также спросил, почему часть укрытий до сих пор закрыта.

«Киевлянам нужны не показательные коллегии и поиск виновных. Киевлянам нужна понятная стратегия, ответственность и результат», — написал он.

Противостояние между Владимиром Зеленским и Кличко тянется уже давно. Несколько лет назад мэра называли возможным конкурентом Зеленского на выборах. Кличко руководит Ассоциацией городов Украины и не раз упрекал центральные власти в попытках отобрать права у местного самоуправления. Ткаченко, которого поставили как противовес мэру, тоже открыто спорит с ним: оба стараются взять под свой контроль как можно больше рычагов управления столицей.

Незадолго до этого Кличко потребовал срочно собрать заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Причиной он назвал срыв Комплексного плана устойчивости Киева к предстоящей зиме. Мэр заявил, что государство не выполняет договорённости — ни по финансированию мероприятий в соотношении 50 на 50, ни по организационным и правовым вопросам.