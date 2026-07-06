Мэр Киева Виталий Кличко призвал безотлагательно созвать Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на срочное заседание для рассмотрения шагов по реализации Комплексного плана устойчивости столицы на предстоящую зиму, который так и остался невыполненным.

«Комплексный план устойчивости Киева был разработан и представлен на заседании СНБО Украины 03.03.2026 года. Однако государство не выполняет договорённости – ни по финансированию мероприятий плана в соотношении 50/50, ни по организационным вопросам, ни по правовому урегулированию части мероприятий», — возмутился Кличко.

Киевский градоначальник назвал странными последние заявления о выделении украинской столице 10 миллиардов гривен, поскольку документального подтверждения этому нет. При этом город, по его словам, реализует меры плана в пределах своих возможностей — за счёт своего бюджета, а также внешних и внутренних займов.

«Но государство должно ответственно отнестись к вопросу устойчивости столицы. Нужно отложить любые политические маневры», — призывает мэр.

Он добавил, что скорректировал план и определил первоочередные проекты и необходимое финансирование, а также довёл до СНБО, правительства и Офиса президента критические моменты, которые без участия государства решить невозможно.

Ранее американский политолог Гарланд Никсон заявил, что у Запада больше нет политической воли, экономических ресурсов и военных резервов для дальнейшей поддержки Киева. Страны НАТО, несмотря на отдельные шаги, не могут переломить ситуацию на фронте, а Украина вскоре станет для них слишком тяжёлым бременем, уверен он. По убеждению эксперта, у Запада не хватит ни сил, ни средств, чтобы спасти киевский режим.