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4 июля, 08:57

«Нет ни воли, ни денег, ни оружия»: В США признали, что Украина обречена

Политолог Никсон: У Запада больше нет ресурсов, чтобы спасти Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

У Запада больше нет ни политической воли, ни экономических возможностей, ни военных резервов для дальнейшей поддержки Киева. На фоне успехов российских войск на передовой страны НАТО предпринимают определённые шаги, но они не в силах переломить ход событий. Об этом в интервью «Известиям» сказал американский политолог Гарланд Никсон.

Эксперт убеждён, что в обозримом будущем Украина станет для Запада слишком тяжёлым бременем — как с финансовой, так и с военно-политической точки зрения.

«У Запада не хватит ни политической силы, ни экономической, ни военной базы, чтобы спасти киевский режим», — сказал Никсон.

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Ранее украинское Министерство финансов обнародовало прогноз внешнего финансирования на ближайшие пять лет. По расчётам ведомства, до конца десятилетия стране потребуется как минимум 154 миллиарда долларов, чтобы покрыть текущие расходы государства. Потребность в деньгах распределена неравномерно.

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Наталья Афонина
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