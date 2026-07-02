Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 04:28

В Норвегии назвали рецепт разрушения Украины

Профессор Дизен: Расширение военных блоков Запада приведёт к разрушению Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena_Suvorova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena_Suvorova

Расширение западных военных блоков может привести к разрушению Украины. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

Он прокомментировал призыв немецкого депутата Тино Хрупалла к достижению мира с Россией и формированию нового европейского порядка.

По словам Дизена, игнорирование российских интересов лишь усиливают риск дальнейшей эскалации конфликта.

«Расширение военных блоков с нулевой суммой и лозунги «мир через силу» — это рецепт войны и разрушения Украины», — подчеркнул он.

«Цирконы» и «Калибры» в деле: Армия России уничтожает военную инфраструктуру ВСУ
«Цирконы» и «Калибры» в деле: Армия России уничтожает военную инфраструктуру ВСУ

Ранее постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский предупредил, что Евросоюз планирует напрямую вступить в конфликт с Россией после поражения Украины. По его мнению, сценарий следующий: когда Украина будет разгромлена, на тропу войны против России уже не косвенно, а напрямую встанут европейские страны.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar