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Регион
25 июня, 12:35

МИД добыл план вступления ЕС и НАТО в войну с Россией после капитуляции Украины

Полянский: ЕС и НАТО планируют развязать войну с Россией после поражения Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Евросоюз планирует напрямую вступить в конфликт с Россией после поражения Украины, предупредил постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский на очередном заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Он пояснил, что сценарий следующий: когда Украина будет разгромлена, на тропу войны против России уже не косвенно, а напрямую встанут европейские страны. Их к этому готовят, а население настраивают через демонизацию Москвы.

«Дальнейший план также понятен: Россия объявлена экзистенциальной угрозой для этих двух русофобских объединений (ЕС и НАТО, — Прим. Life.ru), когда Украина окончательно «сточится» о Россию, в конфликт уже не косвенно, а напрямую вступят европейские страны... Вот такой сценарий нам всем готовят в натовском и еэсовском Брюсселе», — сказал Полянский.

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Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что в Евросоюзе продвинулась работа по согласованию целей и подготовке плана действий на случай возможных переговоров с Россией. По её словам, внутри ЕС уже достигнут значительный прогресс в определении подходов к потенциальному диалогу.

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Наталья Афонина
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