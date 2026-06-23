«Будет ответ»: Путин объяснил, почему ЕС не запускает дроны по России

Страны Европы пока запускают дроны и снаряды по России со своих территорий, потому что понимают, что Москва даст ответ. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время неформального общения с выпускниками военных вузов.

«Страны Запада ещё не дошли до того, чтобы со своих территорий что-то запускать, они понимают, что будет ответный удар. Поэтому всячески стараются дистанцироваться от этого, когда в странах Прибалтики, например, какие-то дроны украинские. Они говорят, что это украинский дрон, это ошибка, сбой в системе и ещё что-то. Они ещё не дошли до того, чтобы использовать свою территорию напрямую», — отметил глава государства.

При этом он подчеркнул, что страны Европы размещают у себя военное производство и отправляют поток вооружения в зону боевых действий.

Напомним, некоторые страны Прибалтики разрешили свободный пролёт ударных БПЛА для нанесения ударов по объектам в Ленинградской области. Однако после этого участились случаи падения обломков дронов на территории этих стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала прибалтийским республикам строгое предупреждение: если «ума не хватит» прислушаться к сигналам Москвы, последует жёсткий ответ.