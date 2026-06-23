Глава МИД Финляндии заявила о прогрессе в подготовке к переговорам ЕС и России

Глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью Yle заявила, что Евросоюз продвинулся в согласовании целей и определении плана действий на случай проведения переговоров с Россией. По её словам, работа над этим вопросом уже далеко продвинулась.

Министр подчеркнула, что ключевым фактором для возобновления диалога является «желание Москвы заключить мир». Однако, по её мнению, признаков такой готовности пока якобы не наблюдается.

Валтонен также отметила, что возобновление переговоров во многом зависит от ситуации на линии фронта. «Важно сначала согласовать наши цели, а также то, как мы хотим действовать. Мы уже довольно далеко продвинулись в этом вопросе», — сказала она.

Напомним, в последние месяцы возобновились обсуждения возможного возобновления диалога России и ЕС. Президент РФ Владимир Путин предложил в качестве переговорщика кандидатуру экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, однако в Брюсселе её отвергли. При этом Евросоюз сам не смог согласовать ни формат, ни своего представителя, а июньский саммит сообщества завершился лишь призывом к России о немедленном перемирии и одобрением новых мер поддержки Украины. Инициатива главы Евросовета Антониу Кошты по созданию дипломатического канала встретила сопротивление ряда стран во главе с Францией и Эстонией, которые считают, что ЕС не может быть посредником, а заявления о переговорах — лишь часть риторики. В итоге процесс застрял на процедурных вопросах, разобщенность блока только усиливается, и обсуждение ведётся скорее о давлении на Москву, чем о реальной дипломатии.