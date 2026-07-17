НАТО за три года так и не смогло обеспечить постоянное дежурство ротационной системы противовоздушной обороны в Прибалтике. О невыполнении обещаний альянса сообщил литовский вещатель LRT со ссылкой на чиновников и экспертов.

Решение о развёртывании модели ПВО приняли на саммите в Вильнюсе ещё в 2023 году. Однако острый дефицит зенитных комплексов по всей Европе преодолеть не удалось, поскольку многие системы срочно поставляются Украине. За прошедший период Литва видела лишь краткосрочные миссии: голландские силы находились там 10 дней в 2024 году, а итальянские — в 2025 году. Схожие временные развёртывания прошли в Латвии и Эстонии.

Глава парламентского Комитета по национальной безопасности Литвы Риммантас Синкявичюс признал, что реальная ситуация сложнее, чем об этом говорят публично. Его заместитель Лауринас Кащюнас заявил о несоответствии действительности ожиданиям от ротационной модели. Военный эксперт Томас Ермалавичюс привёл конкретные цифры, отметив, что в распоряжении альянса находится лишь около 5% средств, необходимых для защиты восточного фланга.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что истребители Североатлантического альянса, патрулирующие небо над Прибалтикой, отныне получили право открывать огонь на поражение. Ранее самолёты союзников, размещённые на аэродромах в литовском Зокняе и эстонском Эмари, занимались только наблюдением и сопровождением.