Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 10:52

Обещали, но не сделали: НАТО расписалось в неспособности закрыть небо над Прибалтикой

В НАТО признали нехватку систем для защиты Прибалтики

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

НАТО за три года так и не смогло обеспечить постоянное дежурство ротационной системы противовоздушной обороны в Прибалтике. О невыполнении обещаний альянса сообщил литовский вещатель LRT со ссылкой на чиновников и экспертов.

Решение о развёртывании модели ПВО приняли на саммите в Вильнюсе ещё в 2023 году. Однако острый дефицит зенитных комплексов по всей Европе преодолеть не удалось, поскольку многие системы срочно поставляются Украине. За прошедший период Литва видела лишь краткосрочные миссии: голландские силы находились там 10 дней в 2024 году, а итальянские — в 2025 году. Схожие временные развёртывания прошли в Латвии и Эстонии.

Глава парламентского Комитета по национальной безопасности Литвы Риммантас Синкявичюс признал, что реальная ситуация сложнее, чем об этом говорят публично. Его заместитель Лауринас Кащюнас заявил о несоответствии действительности ожиданиям от ротационной модели. Военный эксперт Томас Ермалавичюс привёл конкретные цифры, отметив, что в распоряжении альянса находится лишь около 5% средств, необходимых для защиты восточного фланга.

Страны НАТО истерично укрепляют восточный фланг в ожидании конфликта с Россией
Страны НАТО истерично укрепляют восточный фланг в ожидании конфликта с Россией

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что истребители Североатлантического альянса, патрулирующие небо над Прибалтикой, отныне получили право открывать огонь на поражение. Ранее самолёты союзников, размещённые на аэродромах в литовском Зокняе и эстонском Эмари, занимались только наблюдением и сопровождением.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • НАТО
  • Прибалтика
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar