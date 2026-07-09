Истребители НАТО, патрулирующие небо над государствами Прибалтики, отныне могут открывать огонь на поражение. Данное заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя итоги саммита в Анкаре.

«Одним из существенных результатов саммита НАТО в Анкаре является решение переквалифицировать миссию воздушной полиции НАТО в миссию обороны воздушного пространства», — приводит слова главы государства агенство BNS.

Латвия и Эстония, не имеющие собственной боевой авиации, прикрыты самолётами союзников по альянсу, которые базируются на аэродромах в Зокняе и Эмари. Если раньше полномочия авиации ограничивались наблюдением и сопровождением посторонних бортов, то теперь мандат меняется с полицейского на оборонительный. Это позволяет истребителям уничтожать любые объекты, представляющие угрозу, и напрямую встраиваться в боевые планы Литвы.

Напомним, ранее были зафиксированы многочисленные случаи нарушения воздушного пространства стран Балтии украинскими беспилотниками, которые, по заявлениям Киева и его союзников, сбиваются с курса из-за российских систем радиоэлектронной борьбы. В РФ считают, что прибалтийские государства сознательно предоставляют свои территорию и воздушное пространство в качестве трамплина для запусков и транзита беспилотников, используемых для ударов по гражданским объектам РФ. В связи с этим Москва неоднократно предупреждала о праве на адекватный военно-технический ответ, включая потенциальные превентивные удары по центрам управления и логистическим узлам на территории Прибалтики.