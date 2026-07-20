Европейская поддержка киевского режима может существенно сократиться после грядущих выборов в ряде стран ЕС. Об этом предупреждает немецкое издание Die Welt, анализируя предстоящий «супервыборный год» в Европе.

«Опасность заключается в том, что всё это происходит именно в тот момент, когда Украина особенно остро нуждается в постоянной стратегической поддержке со стороны Европы», — говорится в статье.

Помимо Франции и Польши, голосование пройдёт в Италии и Испании, где уже сейчас растёт напряжение между оборонными расходами и социальными программами. Дополнительную нестабильность вносит уход британского премьера Кира Стармера. Издание призывает до конца года создать структуры для долгосрочной помощи Киеву, пока предвыборные кампании не парализовали возможности для действий.

Отмечается, что «дни Макрона сочтены», а Марин Ле Пен набирает популярность перед выборами в апреле 2027 года. При этом в Die Welt сомневаются, что после ухода французского и британского лидеров канцлер ФРГ Мерц сможет объединить европейских союзников.

Напомним, Марин Ле Пен уверенно лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Франции с рейтингом 35%. По опубликованным данным, она сохраняет значительное преимущество, однако судьба кампании, скорее всего, определится во втором раунде. Основным оппонентом, способным сплотить центристские и правые силы против Ле Пен, аналитики называют экс-премьера (2017–2020), ныне возглавляющего мэрию Гавра, Эдуара Филиппа.