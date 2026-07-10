Марин Ле Пен лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Франции

Марин Ле Пен значительно опережает соперников в первом туре президентских выборов во Франции 2027 года, передаёт BFMTV со ссылкой на опрос.

Согласно исследованию, кандидат от правой партии «Национальное объединение» (RN) сохраняет уверенное лидерство и набирает около 35% голосов среди определившихся избирателей. Ближайшие конкуренты заметно отстают от неё.

При этом главным соперником Ле Пен от центра и правого фланга опрос назвал бывшего премьер-министра Франции Эдуара Филиппа. Именно он, по данным исследования, имеет лучшие позиции среди возможных кандидатов, которые могли бы противостоять лидеру RN во втором туре.

Филипп ранее представил себя как кандидата, способного объединить умеренных правых и центр. В своей предвыборной кампании он делает ставку на реформы, порядок и экономическое восстановление страны. Рост поддержки Ле Пен происходит на фоне сложной политической ситуации во Франции. Она продолжает подготовку к выборам.

Выборы президента Франции должны пройти в 2027 году. Пока политическая борьба только набирает обороты, окончательный список кандидатов ещё может измениться.