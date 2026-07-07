Марин Ле Пен заявила об участии в выборах президента Франции в 2027 году

Марин Ле Пен объявила о планах побороться за пост президента Франции на выборах 2027 года. Лидер парламентской фракции «Национального объединения» заявила, что намерена участвовать в кампании, несмотря на судебное дело и ограничения, связанные с вынесенным приговором.

О своём решении Ле Пен сообщила после партийного совещания в эфире телеканала TF1. Политик также заявила, что намерена обжаловать решение суда в кассационной инстанции, что позволит ей временно избежать исполнения части ограничений.

«Я буду участвовать в президентских выборах», — сказала Ле Пен.

По словам политика, после подачи жалобы исполнение приговора будет приостановлено на время рассмотрения дела. Это, как рассчитывает Ле Пен, позволит ей вести предвыборную кампанию без электронного браслета.

Апелляционный суд Парижа смягчил ряд ограничений для Ле Пен: срок запрета на участие в выборах был сокращён до 15 месяцев, что фактически открывает ей возможность бороться за президентское кресло. При этом суд оставил наказание по делу о парламентских ассистентах, назначив три года лишения свободы, из которых два года — условно, а ещё один год — под контролем электронного браслета.

В случае победы на выборах Ле Пен заявила о намерении назначить премьер-министром 30-летнего лидера «Национального объединения» Жордана Барделла.

Ранее Life.ru писал, что французские власти определились с датами президентских выборов 2027 года. Первый тур голосования предварительно назначен на 18 апреля, второй — на 2 мая. Выборы пройдут незадолго до окончания второго президентского срока Эмманюэля Макрона, который не сможет снова претендовать на высший государственный пост.