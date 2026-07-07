Ле Пен сможет баллотироваться в президенты Франции, несмотря на приговор

Апелляционный суд Парижа разрешил бывшему лидеру партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен баллотироваться на пост президента Франции. Это решение отменяет вердикт предыдущей инстанции, вынесенный весной прошлого года.

Напомним, политика признали виновной в создании схемы для оплаты из европейских фондов работы сотрудников, которые фактически трудились на её партию. Тогда наказание включало пятилетний запрет избираться, четыре года тюрьмы (два из них условно) и штраф в €100 тыс.

Теперь вышестоящая инстанция пересмотрела приговор. Реальный тюремный срок сократили до одного года, и он будет отбываться с электронным браслетом.

Ещё два года заключения назначены условно. Что касается поражения в правах, суд определил его длительность в 45 месяцев.

Из этого периода 30 месяцев также объявлены условными. Остаётся неотбытый реальный запрет, но он уже не создаёт помех для выдвижения на выборах.

Таким образом, путь к президентской гонке 2027 года для Ле Пен открыт. При этом в ближайший год она обязана носить электронный браслет.

Ранее суд Парижа подтвердил обвинительный приговор Марин Ле Пен по делу о растрате средств Европарламента. Решение первой инстанции оставлено в силе: политика признали виновной. Речь идёт о том, что деньги ЕС тратили на оплату сотрудников, которые на самом деле работали на партию во Франции, а не в Европарламенте. За 11 лет, по версии суда, таким образом было потрачено около 2,8 миллиона евро. Нарушения признали серьёзными.