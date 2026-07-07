Суд признал Марин Ле Пен виновной по делу о растрате денег Европарламента

Апелляционный суд Парижа подтвердил обвинительный вердикт в отношении лидера фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен по делу о предполагаемой растрате средств Европейского парламента. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Суд оставил в силе решение первой инстанции, согласно которому французского политика признали виновной.

«Марин Ле Пен признана виновной», — говорится в сообщении телеканала.

Судебное разбирательство было связано с обвинениями в фиктивном оформлении помощников депутатов Европарламента. Марин Ле Пен и её партию «Национальное объединение» заподозрили в организации схемы, при которой средства ЕС направлялись на оплату труда людей, фактически занимавшихся партийной работой во Франции. По оценке суда, нарушения носили серьёзный характер. Общий объём средств, которые, как утверждается, были использованы не по назначению за 11 лет, составил около 2,8 млн евро.

В прошлом году в партии «Национальное объединение» заявили, что Марин Ле Пен не намерена становиться премьер-министром страны, поскольку она метит на пост президента Франции. При этом право баллотироваться за ней сохраняется до сих пор.