Серия взрывов прогремела у отеля в Дамаске, где поселился Макрон

В столице Сирии Дамаске произошло несколько взрывов. Инцидент случился рядом со зданием министерства туризма страны и отелем, где остановился президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает сирийская газета Al Watan.

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Al Jazeera подтвержает, что взрывы прогремели недалеко от места размещения французского лидера, который прибыл в Дамаск с официальным визитом. Согласно сведениям Reuters, сработали несколько взрывных устройств.

Подробности произошедшего, а также информация о возможных пострадавших пока уточняются. На кадрах очевидцев видно, что на месте события горят машины. Момент одного из взрывов также попал на видео. Данных о пострадавших на данный момент нет.

Ранее Макрон анонсировал «исторический» визит в Сирию. В ночь на 7 июля стало известно, что он прибыл в Дамаск с официальным визитом, став первым среди лидеров стран ЕС, кто посетил Сирию с момента прихода к власти в стране Ахмеда аш-Шараа.