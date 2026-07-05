Макрон собрался совершить «исторический» визит в Сирию

Президент Франции Эмманюэль Макрон собирается приехать в Сирию, однако когда именно состоится поездка, пока неизвестно. Об этом со ссылкой на сирийские власти рассказало агентство Agence France-Presse.

Если поездка состоится, Макрон окажется первым руководителем западной страны, приехавшим в Сирию после того, как в конце 2024 года власть в республике перешла к Ахмеду аш-Шараа. Кроме того, для французских президентов это будет первый визит со времён Николя Саркози, побывавшего там в 2009 году.

Осенью 2024-го, в конце ноября, отряды вооружённой оппозиции развернули крупное наступление против армии Сирии. Уже 8 декабря они заняли Дамаск, и правительственные войска покинули столицу. Башар Асад отказался от президентского поста и уехал из страны. Реальную власть получил руководитель группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) Ахмед аш-Шараа. 29 января 2025 года он взял на себя обязанности главы государства на переходный период, который, по его словам, займёт от четырёх до пяти лет.

А ранее в Кремле сообщили, что тема российских военных баз в Сирии поднималась на переговорах Владимира Путина и Ахмеда аш-Шараа. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, не уточнив деталей. Он лишь подтвердил, что вопрос присутствовал в повестке встречи, которая прошла в Кремле.