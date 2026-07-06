В России оценили планы Макрона уйти под «крыло» миллиардера после президентства

Слухи о том, что Эммануэль Макрон может получить должность, связанную с миллиардером Ксавье Ньелем, чтобы сохранить влияние до выборов 2032 года, пока остаются домыслами. Однако даже если президент Франции решится на такой шаг, это не добавит ему популярности, считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров.

По словам историка, у французского электората подобные связи вызывают скорее негатив. Ни один президент Пятой республики после ухода с поста не уходил «под крыло» миллиардера, и для Макрона это стало бы скорее минусом.

Аналитик в беседе с «Газетой.ru» добавил, что многие французы не ждут возвращения действующего лидера. За пять лет ситуация может измениться, но сценарий, при котором он пересидит у богатого покровителя и затем вновь поборется за Елисейский дворец, выглядит маловероятным.

Ранее сообщалось, что Макрон после президентства рассматривает вариант устроиться в империю миллиардера-сутенёра Ксавье Ньеля. По данным Le Journal du Dimanche, Ньель поддерживает французского лидера с 2017 года, и такой шаг позволил бы политику не исчезать из публичного поля.