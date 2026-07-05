Макрон после президентства может устроиться в империю миллиардера-сутенёра

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает возможность занять специально созданную должность в бизнес-империи миллиардера Ксавье Ньеля после завершения своих полномочий. Такой информацией поделилось издание Le Journal du Dimanche со ссылкой на несколько источников.

«Перед возможным реваншем глава государства ищет стартовую площадку. Настойчиво обсуждается один сценарий: специально созданная под него должность, пока ещё с размытыми очертаниями, связанная с Ксавье Ньелем», — говорится в материале JDD.

Отмечается, что Ньель поддерживает Макрона с 2017 года, и такой шаг позволил бы политику не исчезать из публичного поля. Источники издания утверждают, что переговоры о будущем трудоустройстве французского лидера уже активно ведутся.

Сам Ксавье Ньель является основателем телекоммуникационной группы Iliad, его состояние по оценкам Forbes на май 2026 года достигало 15 с половиной миллиардов долларов. Помимо бизнеса, он владеет долей в газете Le Monde и заседает в Национальном цифровом совете.

При этом предпринимательскую карьеру Ньель начинал с эротических чатов в сети «Минитель» и инвестиций в индустрию для взрослых. В 2000-х годах у него возникли сложности с правосудием: бизнесмена обвиняли в сутенёрстве, однако в итоге приговорили к условному сроку и крупному штрафу лишь за сокрытие доходов.

Ранее сообщалось, что французские власти определились с датами предстоящих президентских выборов. Согласно полученным данным, первый тур голосования запланирован на 18 апреля 2027 года. Если потребуется второй тур, он состоится 2 мая того же года. Ожидается, что официальное объявление прозвучит в ближайшую среду по итогам заседания правительства. Таким образом, решающий этап выборов пройдёт всего за 12 дней до окончания президентских полномочий Эмманюэля Макрона, которые истекают 14 мая.