«Очередная пощёчина»: Макрона вновь унизили за солнцезащитные очки
Филиппо связал солнцезащитные очки Макрона с новой пощёчиной от Брижит
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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал предположение о том, почему президент Франции Эмманюэль Макрон вновь появился на публике в солнцезащитных очках. По его мнению, причиной использования аксессуара могла стать новая ссора главы государства с супругой Брижит.
«Макрон снова в своих солнцезащитных очках! Очередная пощёчина от Бриджит или ещё одно проявление дерзости?» — написал Филиппо.
Политик не привёл каких-либо доказательств своей версии, однако его публикация быстро вызвала обсуждение среди пользователей социальных сетей.
Внимание пользователей привлёк и тот факт, что компания, выпускавшая модель очков, которую Макрон носил ранее, объявила о банкротстве.
Ранее Макрон вызвал бурное обсуждение в соцсетях, появившись в солнцезащитных очках на переговорах с султаном Омана в Елисейском дворце, не сняв их даже в помещении. Пользователи иронизировали, связывая этот аксессуар с недавним инцидентом, когда его супруга Брижит дала ему пощёчину.
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