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Регион
29 июня, 13:46

«Очередная пощёчина»: Макрона вновь унизили за солнцезащитные очки

Филиппо связал солнцезащитные очки Макрона с новой пощёчиной от Брижит

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал предположение о том, почему президент Франции Эмманюэль Макрон вновь появился на публике в солнцезащитных очках. По его мнению, причиной использования аксессуара могла стать новая ссора главы государства с супругой Брижит.

«Макрон снова в своих солнцезащитных очках! Очередная пощёчина от Бриджит или ещё одно проявление дерзости?»написал Филиппо.

Политик не привёл каких-либо доказательств своей версии, однако его публикация быстро вызвала обсуждение среди пользователей социальных сетей.

Внимание пользователей привлёк и тот факт, что компания, выпускавшая модель очков, которую Макрон носил ранее, объявила о банкротстве.

Ревность и тайная переписка: Выяснилась причина скандальной пощёчины Макрону от супруги
Ревность и тайная переписка: Выяснилась причина скандальной пощёчины Макрону от супруги

Ранее Макрон вызвал бурное обсуждение в соцсетях, появившись в солнцезащитных очках на переговорах с султаном Омана в Елисейском дворце, не сняв их даже в помещении. Пользователи иронизировали, связывая этот аксессуар с недавним инцидентом, когда его супруга Брижит дала ему пощёчину.

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Дарья Денисова
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