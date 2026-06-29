«Очередная пощёчина»: Макрона вновь унизили за солнцезащитные очки

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал предположение о том, почему президент Франции Эмманюэль Макрон вновь появился на публике в солнцезащитных очках. По его мнению, причиной использования аксессуара могла стать новая ссора главы государства с супругой Брижит.

«Макрон снова в своих солнцезащитных очках! Очередная пощёчина от Бриджит или ещё одно проявление дерзости?» — написал Филиппо.

Политик не привёл каких-либо доказательств своей версии, однако его публикация быстро вызвала обсуждение среди пользователей социальных сетей.

Внимание пользователей привлёк и тот факт, что компания, выпускавшая модель очков, которую Макрон носил ранее, объявила о банкротстве.