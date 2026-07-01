Французские власти назвали даты президентских выборов. Как сообщает Le Figaro со ссылкой на источники, первый тур голосования пройдёт 18 апреля 2027 года, второй – 2 мая того же года. Официальное объявление ожидается в среду после заседания правительства.

Таким образом, второй тур состоится за 12 дней до истечения полномочий действующего президента Эмманюэля Макрона, чей срок заканчивается 14 мая. Согласно французскому законодательству, Макрон не сможет баллотироваться на третий срок, поскольку уже занимал пост дважды.

По данным опроса барометра Elabe для Les Échos, в июне рейтинг доверия к Макрону составил 26% – этот показатель не опускался так низко с мая 2025 года. При этом уровень недоверия снизился на 5 пунктов и составил 69%.

Ранее Life.ru писал, что оппозиционный политик из левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил о необходимости выхода страны из НАТО и начала диалога с Москвой. Он также выступил против дипломатии «закрытых клубов» вроде G7 и G20, назвав единственной универсальной площадкой ООН. Таким образом, предстоящие выборы обещают стать не просто сменой власти, а битвой за пересмотр внешнеполитического курса Франции.