Кандидат в президенты Франции хочет выйти из НАТО и начать диалог с Москвой

Оппозиционный политик из левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что стране необходимо выйти из НАТО и войти в диалог с Россией. По его словам, Парижу следует добиваться с Москвой взаимных гарантий безопасности и не цепляться за прежние военные и дипломатические схемы.

Отдельно политик выступил против дипломатии «закрытых клубов», к которым причислил G7 и G20. Согласно его оценке, такие площадки не отражают интересы всего человечества, тогда как единственной универсальной международной организацией остаётся ООН.

«Наша дипломатия будет строиться на принципе неприсоединения. Мы не намерены оставаться в старых военных альянсах, таких как НАТО. Не собираемся вступать в новые военные коалиции, вроде AUKUS, и не намерены участвовать в каких-либо формах в «Совете мира» Трампа», — утверждает Меланшон.

Оппозиционер считает, что ООН должна играть более важную роль в дипломатии, поэтому организацию нужно модернизировать.

Напомним, ранее Жан-Люк Меланшон официально заявил, что будет бороться за пост главы Франции в 2027 году. Политик также назвал своего главного соперника. По его мнению, решающая схватка развернётся с правой партией «Национальное объединение». На прошлых президентских выборах Меланшон проиграл (22% голосов в первом туре), уступив Ле Пен и действующему президенту Эмманюэлю Макрону, и не прошёл во второй тур.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на апрель 2027 года, а полномочия Макрона истекают 13 мая 2027 года, и он не может баллотироваться снова.