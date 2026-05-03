«Да, я кандидат»: Меланшон вступил в президентскую гонку во Франции

Во Франции стартовала президентская гонка. Основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» (La France Insoumise) Жан-Люк Меланшон в эфире телеканала TF1 официально заявил, что будет бороться за пост главы государства в 2027 году.

«Да, я кандидат», – лаконично сказал политик.

Меланшон также назвал своего главного соперника. По его мнению, решающая схватка развернётся с правой партией «Национальное объединение» (Rassemblement National). Конкурентом может стать как лидер партии Жордан Барделла, так и глава парламентской фракции Марин Ле Пен.

На прошлых президентских выборах Меланшон показал третий результат (22% голосов в первом туре), уступив Ле Пен и действующему президенту Эмманюэлю Макрону, и не прошёл во второй тур.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на апрель 2027 года. Конкретная дата пока не определена, но голосование должно состояться за 20-35 дней до истечения срока полномочий действующего президента. Полномочия Макрона истекают 13 мая 2027 года, и он не может баллотироваться снова – по конституции Франции президент может занимать пост не более двух сроков.

Если в первом туре ни один из кандидатов не наберёт более 50% голосов, два лидера встретятся во втором туре через две недели.

