Бизнес рухнул, магазины громят: Племянник жены Макрона с нетерпением ждёт смены власти во Франции

Жан-Александр Тронье, племянник первой леди Франции Брижит Макрон, нарушил молчание. В подкасте «Против света» он откровенно рассказал, как жизнь семьи изменилась после того, как его дядя Эмманюэль Макрон занял Елисейский дворец. И эти изменения, судя по всему, к лучшему не привели.

«Я с нетерпением жду 2027 года. Конечно же, я рассчитываю, что каждый день будет шагом к большей свободе, ведь сейчас мы страдаем от её отсутствия», – заявил Тронье.

По словам племянника президента, проблемы начались почти сразу. До 2019 года Жан-Александр руководил сетью кондитерских «Жан Тронье». Но после того как Макрон возглавил Францию, бизнес потерял огромное количество заказов от производственных советов, управляемых профсоюзами. Причина, как ни странно, – нежелание чиновников «угождать президенту». Люди, по словам Тронье, боялись даже случайно показаться лояльными к его семье.

Однако неприятности не ограничились финансами. Племянник Брижит столкнулся с настоящей травлей. Некоторые пытались использовать его как канал связи с президентом, чтобы решить свои проблемы через влиятельного родственника. Затем любопытство сменилось агрессией.

Особенно тяжело пришлось в период протестов «жёлтых жилетов». Магазины семейной сети Тронье громили, а сотрудницы увольнялись, потому что прохожие оскорбляли их прямо на рабочих местах. Сам Жан-Александр получал письма с одной лишь надписью «Бум». А однажды ему преподнесли подарочный пакет с собачьими экскрементами. На коробке красовалась надпись: «Новый шоколад от Тронье – шоколадный Макрон».

«Никто не понимал, что между семьей Тронье, моим сыном и мной, с одной стороны, и семьёй Макронов, с другой, нет никаких финансовых интересов, даже несмотря на то, что Брижит носила фамилию Тронье с рождения», – подчеркнул племянник первой леди.

Ранее Life.ru писал, что сама Брижит Макрон жаловалась на тоску в Елисейском дворце. «Иногда мне трудно разглядеть голубое небо», – призналась первая леди Франции. По её словам, за годы в президентской резиденции она столкнулась с человеческой глупостью, злобой и настоящей тьмой.