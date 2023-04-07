Лидер "жёлтых жилетов" заявил об ударе санкций по самой Франции

Народ Франции не просил руководство страны вводить санкции против России. Сама Пятая республика сейчас в сложном положении. Об этом заявил основатель ассоциации "Граждане в жёлтых жилетах" Тьерри-Поль Валет.

"Что касается санкций — эта ситуация вызывает сожаление… У Франции и России длинная история, насыщенная событиями, однако всё было хорошо в целом. А теперь отношения деградировали", — приводит РИА "Новости" его слова.

Активист считает, что лидер Франции Эмманюэль Макрон по указке из Брюсселя противопоставил себя президенту России Владимиру Путину, а Запад в целом спровоцировал Москву.

"А каковы последствия? Газ, например. Экономика. Очевидно, что Путин может перекрыть импорт газа и нефти в Европу, и тогда Франция должна будет искать альтернативы, покупать газ, например, у США или у других стран. И всё это обойдётся ей гораздо дороже. Да, это всё поставило нас в сложное положение", — сказал активист.

Он добавил, что введённые против России санкции сказались на экономике самой Франции и её народа, хотя тот об этом не просил.