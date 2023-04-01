"Пуделя не хвалят": Французский политик заявил об унижении Макрона со стороны США
Филиппо: Заявлением о протестах во Франции США унизили Макрона
Вашингтон, сделав заявление о протестах во Франции, публично унизил главу Пятой республики Эмманюэля Макрона. Об этом написал в "Твиттере" французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо. Он имел в виду слова представителя Белого дома Джона Кирби, который сказал, что Штаты поддерживают право на мирные демонстрации везде, включая Францию.
"Макрон может играть роль послушного пуделя для американцев, но только что они его официально и публично унизили, раскритиковав насилие против демонстрантов в нашей стране! Пуделя не хвалят, а ругают! Тем лучше!" — заявил Филиппо.
Напомним, во Франции проходят акции против пенсионной реформы. Так, на этой неделе на улицы Парижа вышли 93 тысячи человек, а по всей стране — 740 тысяч. Особое недовольство граждан вызвало принятие Макроном законопроекта о повышении пенсионного возраста без голосования в Парламенте. Французская оппозиция заявила о недоверии правительству страны, но вотум не нашёл поддержки. В Париже митингующие против пенсионной реформы сожгли чучело президента.
ТАСС / Panoramic