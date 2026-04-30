30 апреля, 17:52

Кандидат в президенты Франции пообещал избавить Елисейский дворец от флагов ЕС

Жордан Барделла. Обложка © ТАСС / EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Лидер партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что в случае избрания президентом Франции намерен убрать флаги Евросоюза с государственных резиденций. Речь идёт о Елисейском дворце и резиденции премьер-министра.

«На крыльце Елисейского дворца, на крыльце Матиньона… да, я думаю, что оставлю только французский флаг. Потому что это символ», — сказал Барделла.

При этом он подчеркнул, что первую зарубежную поездку в случае победы на выборах планирует совершить в Брюссель.

Жан-Люку Меланшону предрекли президентство во Франции
Ранее Life.ru сообщал, что Жордан Барделла может сменить Эмманюэля Макрона на посту президента Франции. Молодому политику всего 30 лет. Вероятным конкурентом Барделла аналитики называют 37-летнего Габриэля Атталя, который ранее занимал кресло премьер-министра Франции.

Полина Никифорова
