Кандидат в президенты Франции пообещал избавить Елисейский дворец от флагов ЕС

Лидер партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что в случае избрания президентом Франции намерен убрать флаги Евросоюза с государственных резиденций. Речь идёт о Елисейском дворце и резиденции премьер-министра.

«На крыльце Елисейского дворца, на крыльце Матиньона… да, я думаю, что оставлю только французский флаг. Потому что это символ», — сказал Барделла.

При этом он подчеркнул, что первую зарубежную поездку в случае победы на выборах планирует совершить в Брюссель.

Ранее Life.ru сообщал, что Жордан Барделла может сменить Эмманюэля Макрона на посту президента Франции. Молодому политику всего 30 лет. Вероятным конкурентом Барделла аналитики называют 37-летнего Габриэля Атталя, который ранее занимал кресло премьер-министра Франции.